Caterina Balivo, le smagliature sulla pancia nella foto al mare. I fan la applaudono: «Finalmente una senza filtri»

Caterina Balivo si prepara al ritorno in Rai, dopo la stagione passata a La7 alla conduzione di "Lingo". La presentatrice sarà una delle novità di Rai1, con il suo programma "La volta buona", che andrà in onda nella fascia pomeridiana. Prima di riprendere il lavoro, si gode il mare insieme alla famiglia. Come sempre molto social, Caterina mostra gli scatti del suo sabato a Giannutri, in Toscana. E i fan l'hanno applaudita per un motivo particolare.

Caterina Balivo, le foto al mare da applausi

Caterina Balivo conquista per la sua semplicità. Sempre attenta a tenersi alla larga dagli artefizi, si è mostrata nelle sue imperfezioni, sfoggiando la «pancia da mamma», con qualche smagliatura dovuta ai parti. Segni dell'amore, che la conduttrice mostra con orgoglio e che non sono sfuggiti ai fan, che hanno applaudito i suoi scatti. «Brava Caterina che non usa filtri e capisce il valore di quelle smagliature che sanno di gravidanza», scrive un utente. «Che bello che mostri le tue smagliature da parto!», gli fa eco un altro. «Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature del parto, ti ho rivalutato», commenta un altro.

La vita privata

Caterina Balivo ha 43 anni. È nata a Secondigliano ed è sposata con il manager Guido Maria Brera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 15:48

