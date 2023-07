Lorella Cuccarini rivela: «Mi volevano su Rai1 al posto di Serena Bortone ma ho rifiutato, ecco perché»

di Redazione Web

Lorella Cuccarini desiderata alla Rai. Lo ha svelato la showgirl nelle ultime ore, rompendo il silenzio sulle recenti modifiche avvenute in Mediaset e in Rai e spiegando il motivo per il quale non avrebbe accettato il posto precedentemente occupato da Serena Bortone su Rai1. Ora tornerà Caterina Balivo su Rai 1 ma a quanto pare non è stata la prima scelta. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Lorella Cuccarini

«Si è vero. Sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento daytime Rai - ha raccontato Lorella Cuccarini in un'intervista a TvBlog-.

Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro della Cuccarini?

Non ci resta che restare sincronizzati per scoprire ulteriori novità sulla sua carriera televisiva.

