Amici, Samu Segreto ospite di Lorella Cuccarini: «Da piccolo ho rinunciato a tante cose. Maria è fondamentale»

di Redazione web

Nuova puntata per il programma Dimmi di Te di Lorella Cuccarini. Questa volta, ospite del nuovo episodio è il ballerino di hip hop Samu Segreto. L'ex allievo di Amici 22 si è aperto con la "maestra" del programma di Maria De Filippi a proposito della sua esperienza e del rapporto con Maria De Filippi. Poi i ringraziamenti a Beppe Fiorello.

Ecco cosa ha detto.

Le parole di Samu Segreto

«Da piccolo ho rinunciato a tante cose per la danza, ma non mi pesa perché amo quello che faccio e penso che sia la definizione di fortuna. Perché sin da piccolo ho trovato quello che voglio fare e spero di farlo per tutta la vita - ha confessato il ballerino a Lorella Cuccarini -. Sono grato a tutte le persone che hanno creduto in me, a partire dai miei genitori hce non è scontato, i miei isnegnanti e poi la produzione e Maria. Il film è uscito quando io ero nella scuola, non mi aspettavo di ricevere tutto questo successo.

Le parole su Maria De Filippi

«Maria è fondamentale, è casa sua.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA