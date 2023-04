Amici, la frecciata di Andreas Muller (ex ballerino del programma) contro il talent di Maria De Filippi: ecco cosa ha detto

di Redazione Web

Frecciata ad Amici, il programma di Maria De Filippi. A lanciare la provocazione contro il talent di Canale 5 è un ex concorrente e ballerino professionista, Andreas Muller. Il motivo? riguarda l'eliminazione di alcuni ballerini nel corso delle puntate. Dei 6 allievi hanno dovuto abbandonare il programma, 4 sono ballerini: Megan Ria, Gianmarco Petrelli, Samu Segreto e Alessio Cavaliere. E proprio sull'argomento si è pronunciato il compagno di Veronica Peparinim che su Instagram ha risposto ad una domanda sul talent. «Chi ti piace di Amici della categoria ballo?» ha chiesto un utente. Ed ecco la stoccata di Muller: «Quelli che sono usciti».

Le polemiche

Con questa risposta, Andreas avrebbe fatto capire di non essere molto d’accordo con le decisioni prese dai tre nuovi giudici e dalla direzione presa ultimamente dalla trasmissione. Inoltre, essendo lui stesso un ballerino di hip-hop, è ancora più comprensibile il fatto che non abbia pienamente apprezzato vedere gli esponenti della categoria venire fatti fuori uno dietro l’altro.

I social

Sembra che le eliminazioni dei ballerini siano state molto contestate anche dal pubblico. Infatti, molti ritengono inspiegabile l’uscita di ragazzi considerati tra i papabili vincitori del programma, come è successo nel caso dell’allievo di Emanuel Lo, Samu. Per questo, le critiche e lamentele verso il regolamento, o come è stato rinominato dagli utenti del web il “pongo-regolamento“, sono sempre di più.

Non è la prima volta che Andreas parla a gamba tesa di “Amici”: Solamente l’anno scorso, quando Veronica Peparini annunciò di lasciare la trasmissione, il ballerino fece riferimento a presunte “pugnalate alle spalle” e “leccac**o”. Dunque, molti intuirono che dietro l’abbandono della professoressa probabilmente c’era stata qualche ingiustizia da parte del programma, che non era andata proprio già al compagno. A distanza di un anno, il gelo tra il talent e Andreas sembra andare avanti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA