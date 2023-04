Amici, Wax in lacrime dopo il guanto di sfida: «La canzone di Vasco mi fa male, non riesco a dire "ti voglio bene"»

di Redazione Web

Arrivano nuovi guanti di sfida ad Amici in vista della puntata del Serale di sabato. Questa volta la sfida è voluta da Arisa con lo scopo di confrontare Wax (suo allievo) con Angelina, allieva di Lorella Cuccarini. Il cantante, però, ha mostrato grosse difficoltà nell'affrontare la canzone proposta dalla sua professoressa, scoppiando in lacrime. Infatti, dopo molti tentatvi di scrittura delle barre, sulla canzone Non l'hai mica capito di Vasco Rossi, Wax è crollato rifiutandosi di cantare. Ma... procediamo con ordine.

Amici 22, lo sfogo di Wax davanti a Maria De Filippi: cosa è successo

Lo sfogo di Wax

Il guanto di sfida assegnato da Arisa ha come titolo "Canzone con dedica". Il compito richiesto ai due allievi riguarda soprattutto la scrittura delle barre. E, nel daytime, Wax si è trovato in estrema difficoltà soprattutto nel scrivere il testo. «Ci sto provando ma non ci riesco. Adesso ancora non riesco a scrivere», ha spiegato alla vocal coach durante le prove.

Poco dopo, il ragazzo ha scelto di chiamare la sua insegnante per un confronto: «Non ci riesco Arisa. Questa canzone è un problema per me. Non riesco a scrivere le barre. Mi blocca la preparazione delle altre canzoni», ha spiegato.

Wax e Arisa

Il cantante, poi, tornato in casetta ha spiegato che questo brano è doloroso per lui. «Non ci riesco. Non posso dire così "ti voglio bene"», ha spiegato. Così, Arisa, per nulla d'accordo con la scelta di Wax, ha cercato inizialmente di trovare delle spegazioni. «Tu non puoi dire che non lo fai. Ricordati che i limiti sono fatti per essere superati», ha cercato di spiegare Arisa.

E quindi, cosa succederà nella puntata di sabato sera? Wax, avrà accettato il guanto? E quale sarà il motivo di tanta difficoltà?

Non ci resta che aspettare...

