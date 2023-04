Amici, lite tra Wax e Aaron: «Vattene a fanc**o. Non posso voler bene a una persona che non mi crede»

di Redazione Web

Ormai è chiaro a tutti: non scorre buon sangue tra Wax e Aaron Cenere. I due cantanti, uno allievo di Rudy Zerby e l'altro allievo di Arisa non riescono proprio a trovare un punto di incontro. Infatti, nel daytime c'è stata una nuova discussione tra Wax e Aaron.

Tutto è iniziato con l'ipotesi su chi potrebbe uscire nella puntata del Serale di stasera. Gli allievi hanno espresso le loro considerazioni e dopo il discorso fatto da Cricca, anche Wax ha parlato dicendo che lui è a rischio eliminazione. «Io da settembre ad oggi non ho mai disfatto la valigia perché ho sempre avuto paura di uscire», ha sottolineato il cantante.

Amici 22, anticipazioni sulla puntata di sabato. Lacrime per l’inatteso ballottaggio: ecco cosa è successo

Amici, Isobel scoppia in lacrime davanti a Maria De Filippi: il gesto della conduttrice emoziona la ballerina

Scontro tra Wax e Aaron

La frase di Wax ha dato il via alla reazione di Aaron che, nascosto dalla vista del compagno, ha fatto dei gesti di "non condivisione" su ciò che stesse dicendo Wax. A questo punto è iniziata una discussione diretta. «Vieni a dirmele in faccia tutte queste cose Aaron e vattene a fanc**o». E poi ha aggiunto: «Io ogni puntata del pomeridiano ho pensato di uscire. Adesso basta, non mi sei simpatico e non posso voler bene ad una persona che non mi crede mai».

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Aprile 2023, 11:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA