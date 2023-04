Amici 22, anticipazioni sulla puntata di sabato. Lacrime per l’inatteso ballottaggio: ecco cosa è successo

Il terzo appuntamento con il serale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda sabato 1 aprile ed è stato come di consueto registrato, questa volta il 30 marzo. Fino ad ora sono stati eliminati durante la prima puntata la ballerina Megan Ria e il cantante NDG, mentre nella seconda puntata sono usciti il ballerino Gianmarco Petrelli e il cantante Piccolo G.

Chi sarà eliminato nella terza puntata di Amici

A sorpresa, non si sa ancora chi sarà eliminato nella terza puntata, questo perché non avverrà la doppia eliminazione come è accaduto fino ad ora. Dalle anticipazioni trapelate durante la registrazione, si sa che il ballerino Samu (della squadra di Emanuel Lo) e il cantante Wax (della squadra di Arisa) sono finiti al ballottaggio causando non poche lacrime tra i ragazzi. L'annuncio dell'eliminato verrà dato alla fine della puntata da Maria De Filippi ai ragazzi in casetta.

