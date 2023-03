Amici, Luca Jurman attacca Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: «Non sono in grado di insegnare»

di Redazione web

Un ex professore di Amici attacca il programma e in modo particolare Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Luca Jurman, che a sua volta è stato un insegnante di Amici nelle prime edizioni, negli ultimi anni ha spesso criticato la trasmissione e alcune dinamiche, ora il suo dito è puntato contro due insegnanti della scuola.

Le accuse

In un'intervista a Nuovo Tv aveva accusato gli allievi di cantare in playback. La polemica è stata superata ma quando gli è stato fatto notare che i professori di canto difendono i loro alunni lui aggiunge: «Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro». Il riferimento nello specifico è verso Zerbi: «Siamo stati amici prima che cambiasse per la sua voglia di esposizione mediatica» e verso la Cuccarini che è stata sua allieva.

Nonostante parli di amicizia li critica duramente: «Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo».

Nuove dinamiche

La polemica è riferita al modo in cui era strutturato il programma nelle edizioni precedenti, quando il professore insegnava agli alunni, ora nella classe sono presenti dei professionisti che di fatto insegnano, mentre alcuni professori decidono le dinamiche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 15:05

