Amici, Rudy Zerbi a 20 anni identico a Wax. Ecco qual è la reazione dei fan

Da quando è iniziato Amici 22, Rudy Zerbi continua a mettere alla prova uno dei talenti più chiacchierati di questa edizione, Wax. Tra il professore e l'alunno non scorre buon sangue e le acque sono quasi sempre agitate.

Ma... a quanto pare li unisce una forte somiglianza. Infatti, durante la puntata del serale di sabato scorso, la cantante Arisa ha mostrato la foto di Rudy Zerbi da ragazzo ed è apparsa subito una notevole somiglianza con il cantante Wax, che non è passata inosservata a Maria De Filippi. «Wax sei identico a Rudy da ragazzo», ha detto la conduttrice.

Rudy Zerbi e Wax, la somiglianza

La fotografia ha mostrato una notevole somiglianza tra Rudy Zerbi da ragazzo e Wax. E moltissimi sono stati i commenti da parte dei follower sui social. «Ora si scopre che Wax è il figlio illegittimo di Zerbi di cui non sapeva nulla». «Farei l'esame del DNA», ha scritto un altro utente. E ancora: «Davvero impressionante. Sono identici».

Una somiglianza che potrebbe placare gli animi ma... è troppo presto per dirlo. Quale altra discussione ci riserveranno Rudy e Wax nella prossima puntata? Non ci resta che aspettare il prossimo guanto di sfida per l'allievo.

— sesse 🫐 AOTV (@sessenotsex) April 8, 2023

