Verissimo, Samu Segreto: «Ad Amici ho capito quanto sono piccolo. Emanuel Lo mi ha aiutato tanto»

di Redazione web

Samu Segreto è stato l'ultimo eliminato dalla scuola di Amici. Il ballerino diciottenne era uno dei preferiti dal pubblico: grazie al suo talento aveva, infatti, conquistato il cuore di tutti i telespettatori. Samu è stato il primo ospite della puntata di oggi, sabato 8 aprile, di Verissimo: a Silvia Toffanin ha raccontato la sua vita e la sua avventura all'interno della scuola di Amici.

La storia di Samu Segreto

Samu Segreto si è raccontato a Verissimo: «Ballare è sempre stata la mia passione più grande. Ho cominciato quando avevo 7 anni. Un'altra mia grande passione è la recitazione. Quando sono entrato all'interno della scuola di Amici ho capito quanto in realtà fossi piccolo e quante cose avrei avuto la possibilità di imparare. Emanuel Lo è stata una figura importantissima per me: mi ha insegnato moltissimo e mi ha sempre dato molta carica nei momenti in cui avevo più bisogno. Poi, da casa sono sempre stato sostenuto e supportato da mia mamma che mi ha sempre detto di non mollare mai e inseguire i miei sogni».

All'interno della scuola di Amici, Samu Segreto si è preso una bella cotta per la ballerina Elena D'Amario, professionista del talent show. Silvia Toffanin aveva preparato per l'ex allievo un filmato molto divertente a proposito del suo innamoramento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 17:10

