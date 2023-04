Amici spoiler, spunta il nome del sesto eliminato: le anticipazioni della puntata di sabato 8 aprile

di Redazione Web

Questa sera andrà in onda la quarta puntata del Serale di “Amici” e si saprà chi è stato il sesto ragazzo eliminato del game show. Secondo alcune anticipazioni, chi si sfiderà al ballottaggio finale saranno Alessio e Mattia, tutti e due appartenenti alla squadra di Raimondo Todaro, che pare si sia particolarmente arrabbiato durante la puntata dando vita ad un dibattito di fuoco.

L'eliminato di Amici

Non si sa però chi tra i due alla fine è stato eliminato, dato che Maria De Filippi è solita dare l’annuncio in casetta, ma ci sono dei sospetti sul risultato della sfida che vedremme come sconfitto Alessio. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Secondo Venza il ballerino di hip-hop avrebbe concluso il suo percorso ad Amici, un sospetto nato dal fatto che il ballerino abbia iniziato a visualizzare dei messaggi tramite il suo profilo Instagram, e quindi presumibilmente avrebbe ripreso in mano il suo telefono.

Gli indizi

Si tratta solo di un sospetto però, visto che qualcuno vicino ad Alessio potrebbe utilizzare il suo telefono e i suoi accoutn. Fino ad ora hanno dovuto abbandonare la scuola ben cinque allievi: la ballerina Megan, il cantante Ndg, il cantautore Piccolo G e i ballerini di hip hop Gianmarco e Samu.

