L'Isola dei Famosi, uno dei naufraghi confessa: «Sono tutti preoccupati». Poi spunta il nome di una nuova concorrente

L'Isola dei Famosi è pronta a partire, il prossimo 17 aprile su Canale 5, ma le polemiche e i tagli al programma sono già tanti. La scelta editoriale di Berlusconi di abbattere il trash ha portato ad allontanare già dei naufraghi che venivano dati come certi, ma pare che le grane per l'AD non mancheranno, vista la conferma del cast di due personaggi.

I nomi che fanno tremare

A far tremare sono i due speaker dello Zoo di 105, ovvero Marco Mazzoli e Paolo Noise, che hanno fatto della loro lingua senza freni il proprio successo. Diversi esperti di gossip sostengono che i due speaker potrebbero far molto parlare di loro, ma allo stesso tempo, visto come è stato sfoltito il cast, potrebbero anche essere quelli che daranno più pepe e movimento alle dinamiche del reality. Noise, secondo quanto riferito da Davide Maggio, avrebbe già anticipato: «Abbiamo dovuto firmare dei fogli aggiuntivi ad un contratto. Sono tre settimane che facciamo riunioni con persone preoccupatissime».

Nuova naufraga

Intanto un altro nome entra nel cast de L'Isola, ma fa storcere il naso dei fan. Si tratta di Nathalie Caldonazzo, appena uscita dal Grande Fratello Vip. Il fatto che nei reality si vedano sempre gli stessi volti non piace molto al pubblico. Lo stesso Alfonso Signorini aveva commentato questo fenomeno dando la colpa alla mancanza di soldi, ma la scusa non convince il pubblico che si dice già stanco prima ancora di aver visto la prima puntata.

