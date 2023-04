Amici 22, chi vince? C'è una grande favorita, ecco chi è

Chi vincerà Amici 22? Al via i pronostici. Tra i talenti concorrenti in corsa, la favorita è Angelina Mango. A dirlo sono gli stessi protagonisti di Amici durante il daytime. Gli alunni hanno commentato a caldo le sentenze della critica positive e negative esposte dai giornalisti dopo le loro performance.

I pronostici

Ed ecco che tra le sentenze della critica della sala stampa, fioccano parole d’elogio per Angelina Mango, che non a caso può dirsi la preannunciata vincitrice del talent di Maria De Filippi. Il Quotidiano Nazionale la vede già in gara a Sanremo: «La vedremo a Sanremo 2024» designando Angelina Mango come una giovane promessa della musica made in Italy. Nell'articolo si legge ancora: «Lei è di un altro pianeta rispetto a tutti».

L'elogio

E ancora, si aggiungono altre parole d’elogio della stampa per la figlia d’arte dell’ex lead-voice dei Maria Bazar, Laura Valente, e il compianto cantautore e poeta Pino Mango, che consacrano Angelina come una popstar mancata. «L’Italia è quel paese in cui una cantautrice come Angelina incide diversi singoli, ma per farsi conoscere, seguire, dire che è brava deve andare in un talent. E non è una critica ai talent, anzi, è quel "necessariamente" che rende tutto sbagliato» è il pensiero di All music Italia.

