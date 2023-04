Amici 22, Samu eliminato e Mattia Zenzola si infuria: ecco come ha reagito

Lacrime ad Amici 22. Non sembra essere andata giù l'eliminazione di Samuele Segreto a Mattia Zenzola, tanto da scoppiare in lacrime in uno sfogo contro i responsabili del verdetto. Il malcontento per il biondo ballerino latinista e allievo di Raimondo Todaro é stato piuttosto duro, tanto da far pensare ad un ritiro di Mattia dal talent. Samuele Segreto é stato eliminato durante l'ultimo appuntamento serale di Amici 22, sfidandosi contro Wax che prosegue la sua corsa per la finale. «Grazie a tutti, ho imparato tanto… grazie per avermi sopportato… É stata l’esperienza più importante della mia vita» dice Samuele Segreto.

Lo sfogo di Mattia Zenzola

Ascoltando il verdetto, scoppia in lacrime anche Mattia Zenzola, che reagisce furioso: «tu non meritavi di uscire, fra… non lo meritavi…penso sia un pensiero di tutti e nessuno lo dice» sbotta il ballerino latinista. Un commento critico che sembra voler contestare la scelta dei giudici Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Ci sarà una replica da parte loro? provvedimenti per Mattia?

