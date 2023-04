Uomini e donne, anticipazioni: coppia Trono over in crisi. Ecco cosa fa Maria De Filippi

Ritornano a Uomini e Donne due ex protagonisti del programma. Maria De Filippi ha accolto una coppia del Trono Over, come riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, Alessandro Sposito e Pamela Fersini. I due avevano lasciato il programma qualche mese fa in modo improvviso e inaspettato, sorprendendo tutti, anche i due opinionisti. Ora, però, la neo coppia ha raccontato di essere in crisi tanto che Alessandro è ha detto di voler chiudere definitivamente la loro storia d’amore.

Federico Nicotera choc a Verissimo: «Mia mamma picchiata da papà. Volevo proteggerla ma non ci riuscivo»

Pierpaolo Pretelli a Verissimo: «Crisi con Giulia Salemi? Ecco tutta la verità»

Il motivo

Alessandro avrebbe lamentato diversi atteggiamenti dell’ex dama: «è poco attenta al rapporto, non mi dà i giusti spazi e tempi». Ma anche Pamela non è felice, infatti ha detto che l’ex cavaliere sarebbe un po’ troppo geloso. Sulla questione è intervenuta anche Maria De Filippi che ha esortato i due a mettere fine a una relazione per cose risolvibili. Cosa sarà successo?

Il trono over

Armando Incarnato, che nei giorni scorsi è stato protagonista di un’accesissima lite con Gianni Sperti, sta uscendo con una dama del parterre. Al momento, sembra che la dama piaccia al cavaliere napoletano, infatti ha intenzione di uscire di nuovo con lei per andare avanti con la conoscenza. Anche Gemma Galgani sta cercando di voltare pagina dopo Silvio. La dama torinese ha lasciato il numero a un nuovo cavaliere, Claudio, con cui ha ballato. E, immancabile, Tina Cipollari ha commentato con sarcasmo: «Momento super comico e ricco di risate».

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA