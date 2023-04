Amici 22, Cricca nominato da tutti gli allievi. Lo sfogo: «Mi sono rotto il ca**o, nessuno mi apprezza»

di Redazione web

Il serale di Amici 22 ha preso ormai piede e gli alunni delle due squadre ogni sabato si mettono in gioco per conquistare la fiducia di Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Finire al ballottaggio è un rischio per tutti, come è successo a Cricca che per ben 2 volte è stato nominato dai professori delle squadre avversarie. In entrambe le occasioni, il cantante è riuscito a difendere il proprio posto nella scuola, ma nel corso del daytime del 31 marzo, sentendosi nuovamente in bilico, si è sfogato.

Cosa ha detto Cricca

A scatenare la reazione di Cricca è stata la richiesta della produzione per tutti di indicare il nome di un compagno della squadra avversaria qualora fossero chiamati ad indicare il nome da mandare al ballottaggio. E tutti gli allievi hanno fatto il nome di Cricca, che non è rimasto indifferente di fronte alla poca fiducia dei compagni nei suoi confronti. «Io mi sono rotto il ca**o che nessuno mi apprezzi. Io sono tranquillo sul fatto che qui in casa sono il primo a scendere però sono sicurissimo che vado via io 100 percento, 80 percento» ha detto il cantante.

Lo sfogo

L’allievo di Lorella Cuccarini, inoltre, crede di essere il prossimo ad uscire dalla scuola e ha aggiunto di volersi godere quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni nel talet evitando ogni tipo di discussione: «No, mi voglio godere questa settimana. Non ho nient’alto da dire, me la voglio solo godere e basta».

