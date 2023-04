Amici, Mattia Zenzola in lacrime (è inconsolabile): «Samu non doveva uscire, mi ha messo in crisi»

di Redazione Web

Ancora lacrime ad Amici 22. L'eliminazione di Samu Segreto ha destabilizzato la maggior parte dei ragazzi ancora in gara al serale. Mattia Zenzola, ballerino e allievo di Raimondo Todaro, è il più affranto tra gli allievi del talent tanto che non è riesce a smettere di piangere, non trattiene le lacrime per l'eliminazione del suo amico Samu.

«Mi ha buttato giù l'uscita di Samu perché non me lo aspettavo. Lo ritenevo uno dei ballerini più forti e pochi sono come lui perché sa spaziare tanto ed è molto versatile», ha spiegato Mattia a Maria De Filippi.

Amici 22, il triangolo Cricca-Petrelli-Megan? Gianmarco chiarisce tutto: ecco cosa ha detto

Amici 22, Samu eliminato e Mattia Zenzola si infuria: ecco come ha reagito

Mattia Zenzola dopo l'eliminazione di Samu

Nel daytime di Amici 22 è stato possibile vedere cosa è successo in casetta dopo l'eliminazione di Samu e quindi i commenti a caldo degli allievi. Mattia è stato colui che ha accusato di più l'uscita dell'amico tanto che, non è riuscito a trattenere la delusione e le lacrime. «Abbiamo avuto da sempre un bel rapporto e gli voglio davvero tanto bene. Lui è sempre stato primo in tutte le classifiche», ha aggiunto Mattia.

Poi, il ballerino latino americano ha avuto un altro sfogo con Alessio Cavaliere, allievo di Raimondo Todaro, e ha lanciato una frecciatina ai suoi compagni: «Io non riesco a stare con gli altri. Non tollero le persone che prima piangono e poi, non appena è andato via, hanno iniziato a ridere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA