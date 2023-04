Amici, malinteso tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari mina il rapporto. Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Sono molte le incomprensioni nella casa di Amici dettate dalle innumerevoli tensioni tra i ragazzi. Nelle ultime ore, un piccolo malinteso ha rischiato di rovinare il bel rapporto che si è creato tra il ballerino Mattia Zenzola e Benedetta Vari, sua partner nel ballo. In realtà, durante il daytime del talent show, gli allievi hanno commentato quanto accaduto nella quarta puntata del Serale. Ma... cosa è accaduto tra i due ballerini? Procediamo con ordine.

Il confronto tra Mattia Zenzola e Benedetta

Durante il daytime, Mattia Zenzola si è mostrato particolarmente dispiaciuto per l'uscita dal programma di Alessio Cavaliere, suo amico e compagno di squadra (Todarisa). E così, Benedetta, ha subito colto l'occasione per chiarire alcune incomprensioni con Mattia: «Io sento che qualcosa non va. Rispetto alla mia idea di "coppia nel ballo" tra di noi sento che non c'è quella tranquillità reciproca. Non facciamo le cose insieme, bensì solo quando hai voglia».

Poi, ha aggiunto la ballerina: «Nelle situazioni scomode io non dovrei essere con te, ma questo mi ferisce perché io lo faccio con il cuore. Se tu mi dici che vuoi stare da solo io cosa dovrei fare?». E poi , ha aggiunto: «Quando invece si avvicinano gli altri tu sei tranquillo», ha sottolineato Benedetta.

Così, Mattia ha subito sottolineato che questa situazione è tipica di chi lavora insieme nel ballo. «Siamo fatti in maniera diversa. A me la tua presenza non disturba, anzi ti ringrazio. Sei sempre gentile e carina però ci sono dei momenti in cui voglio stare da solo e tu non dovresti prendertela», ha concluso Mattia.

