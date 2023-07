Annalisa, ballerino di Amici si esibisce sul palco di Rimini: ecco di chi si tratta

di Redazione web

La stagione di eventi estivi è ricominciata e con essa tante opportunità per i giovani talenti. È il caso di un ballerino dell'ultima edizione di Amici 22, avvistato nel corpo di ballo della cantante Annalisa, altrettanto uscita dal talent show di Maria De Filippi che ieri si è esibita a Rimini.

Il ballerino 18enne faceva parte della squadra di Raimondo Todaro, ma per il maestro, la giovane età e la mancanza di sufficiente tempo prima del serale non gli hanno dato la possibilità di prepararsi a dovere e raggiungere il momento migliore del programma di Canale 5. Ecco di chi stiamo parlando.

Samuel Antinelli: ecco chi è il ballerino di Annalisa

Samuel Antinelli, classe 2005, è originario di Palombara Sabina, Roma.

Con ostinazione e tenacia è migliorato visibilmente ogni settimana, ma ciò non è stato sufficiente per ottenere la maglia del serale. In compenso, però, la sua rivincita è sul palco, insieme alla cantante Annalisa.

Ieri sera, la cantante ha preso parte alla Tim Summer Hits 2023 Rimini, che ha visto un bagno di folla correre per vedere i propri cantanti preferiti esibirsi. Non sono mancati, però, i fan del ballerino che hanno condiviso storie Instagram in cui Samuel Antinelli ballava al fianco della cantante, altrettanto ex concorrente del talent show.

«È stato stupendo vederti esibire al fianco di Annalisa», gli scrivono i fan sui social, e altri utenti: «La soddisfazione più grande è vedere il piccolo Samu che balla».

