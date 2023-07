Lorella Cuccarini svela i suoi allenamenti: «Ecco il segreto di bellezza per la forma fisica a 57 anni»

di Redazione web

Lorella Cuccarini è impegnatissima tra il suo nuovo amico a quattro zampe e le interviste agli ex concorrenti di Amici per il suo format "Dimmi di te" su Youtube. Nonostante ciò, la showgirl ha dedicato un po' del suo tempo al suo amato pubblico che la segue attivamente sui social network, apprezzandone proprio le doti fisiche.

Su Instagram, la "maestra" del programma di Maria De Filippi, ha risposto ad alcune domande spiegando il suo segreto di bellezza: «I miei allenamenti sono così composti...». Vediamo di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini: «Ecco il mio allenamento»

«Faccio tre volte a settimana metabolico, quindi un circuito che sia di potenziamento o cardio e - spiega Lorella Cuccarini - tre volte a settimana calisthenic che è una discpilina meravigliosa che se non conoscete vi consiglio di approfondire perché ne vale la pena».

La showgirl di 57 anni ha così spiegato il suo segreto di bellezza. Si tratta di un insieme di allenamenti che sono molto impegnativi e che richiedono resistenza e forma fisica. Proprio quest'ultima disciplina, però, rappresenta una delle più difficili tra gli allenamenti quotidiani che si possano svolgere in quanto richiede una struttura muscolare che consenta di resistere a quantità di trazioni o durata del plank.

Non risulta difficile, però, credere alle sue parole, viste le foto in bikini della showgirl pubblicate qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, oltre alle splendide, quanto impegnative, esibizioni nel programma di Maria De Filippi, in compagnia del ballerino e compagno di vita della cantante Elisa, Emanuel Lo.

L'apprezzamento dei fan per la sua forma fisica si era già fatto sentire ampiamente sotto gli scatti in costume da bagno, ma con la rivelazione dei suoi allenamenti, i suoi follower si spiegano i risultati ottenuti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 09:17

