Isobel Kinnear, il momento imbarazzante durante il concerto "Full Out": «Mi mettete sempre in mezzo»

Ieri sera, 20 giugno, è andato in onda il concerto dei ragazzi di Amici22, il Full Out, al Rock in Roma, dove la ballerina Isobel Kinnear ha debuttato come presentatrice accanto a Nicolò Devitiis. Tuttavia, non sono mancati i momenti imbarazzanti. Isobel, nonostante la sua freschezza e simpatia, non ha potuto evitare di essere al centro di una dichiarazione fatta da un suo ex collega del programma. Una volta accortasi della frase, la ballerina si è imbarazzata ed è diventata tutta rossa.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Amici, spunta il messaggio di Mattia a Lorella Cuccarini: «Sono un latinista, spero di entrare»

«Wax insulta Aaron, quel vaffa... al concerto Full Out di Roma»: l'accusa nel video dei fan diventa virale

"Ti sei mai innamorato in casetta?" Ecco la risposta di Cricca #AmiciFullOut #Amici22 pic.twitter.com/LIj7Rzw7Nn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 20, 2023

Isobel e il momento imbarazzante

Isobel Kinnear è stata protagonista di un momento imbarazzante quando alcuni degli ex allievi si sono riuniti intorno ad un tavolo al centro del palco del Full Out concerto e hanno iniziato a rispondere a delle domande che si trovavano nascoste sotto ad alcuni piatti decorati con fiori colorati.

Quando Cricca ha alzato il proprio piatto con la propria domanda, questa chiedeva: «Ti sei innamorato durante la permanenza nella scuola di Amici? Di chi?»

Nonostante il cantante cercasse di sviare la risposta ovvia, i fan hanno chiesto a gran voce. Cricca è da sempre innamorato della ballerina australiana Isobel e i due si sono frequentati per alcune settimane all'interno della scuola di Amici. Tuttavia, i ragazzi hanno deciso di interrompere la loro relazione nel programma perché non permetteva loro di concentrarsi sulle esibizioni e sugli show durante il serale.

Quindi, nel momento in cui Cricca ha confessato di essere stato ed essere tutt'ora innamorato di Isobel, la folla è andata in delirio, mentre la ballerina veniva inquadrata dalle telecamere nel backstage.

La reazione di Isobel

Isobel si trovava nel backstage del palco e, dopo aver assistito alla confessione di Cricca, si è portata le mani sul viso per coprire le guance rosse dall'imbarazzo.

I fan hanno notato un riavvicinamento della coppia nei giorni scorsi. Alcuni li hanno addirittura avvistati tra le strade di Roma, mano nella mano. Isobel e Cricca stanno, forse, dando una seconda possibilità al loro amore? I fan sperano vivamente di sì.

