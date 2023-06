«Wax insulta Aaron, quel vaffa... al concerto Full Out di Roma»: l'accusa nel video dei fan diventa virale

di Redazione Web

Domenica 11 giugno si è tenuto l'evento Rock in Rome presso l'Ippodromo delle Capannelle e alcuni degli allievi di Amici si sono esibiti sul palco. Il concerto è stato condotto dalla ballerina professionista del talent show Giulia Stabile, da Isobel Kinnear e da Nicolò Devitiis. Tra le varie esibizioni, Wax si è scatenato sulle note dei singoli di quasi tutti i suoi compagni, tranne nel momento in cui Aaron è salito sul palco. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Wax e l'esibizione di Aaron

I fan del talent show condotto da Maria De Filippi hanno notato un atteggiamento particolare di Wax nei confronti di Aaron. A dirla tutta, i due nella scuola di Amici hanno spesso discusso per trovare un punto d'incontro. Tuttavia, nel momento in cui Aaron è salito sul palco, Wax non solo non ha mostrato emozione ma, come mostra un video diventato virale su TikTok, quest'ultimo è rimasto seduto e non ha applaudito e si è mostrato anche abbastanza scocciato.

La reazione dei fan

I fan sono convinti che l'atteggiamento dell'ex allievo sia stato poco carino nei confronti del collega.

Non si sa cosa sia realmente accaduto e per quale motivo Wax abbia reagito così. Dunque, queste sono solo supposizioni, anche se il video sembra parlare chiaro.

Adesso non ci resta che aspettare eventuali dichiarazioni e spiegazioni dei cantanti.

