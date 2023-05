Mattia Zenzola: «Che sogno vincere Amici, ho lottato tanto per realizzarlo»

di Francesca Binfarè

«Che sogno vincere Amici. Grazie a Maria, mi ha cambiato la vita». Sono state queste le prime parole entusiaste la scorsa notte di Mattia Zenzola, il ballerino vincitore della ventiduesima edizione di Amici. Pugliese, diciannovenne, della squadra di Arisa e del maestro di ballo Raimondo Todaro, Mattia è stato incoronato nella puntata finale di domenica sera del talent di Maria De Filippi su Canale 5. Ha battuto la favorita Angelina, la ballerina Isobel e il cantante Wax. Mamma insegnante di zumba, abituato alle competizioni di balli latino-americani che sono la sua specialità (ha partecipato ai Mondiali di ballo latino 2017 quando ha anche vinto i Campionati italiani di Danza sportiva) ma anche studente allo scientifico, Mattia è ancora carico di adrenalina.

Amici, Raimondo Todaro si gode la vittoria di Mattia Zenzola e lancia una frecciata alla Celentano

Arisa lascia Amici? Il post criptico dopo la finale: «È un peccato quando le cose finiscono...»

Mattia, lei si era dovuto ritirare a causa di un infortunio nell’edizione scorsa. Adesso ha vinto. Il primo pensiero a caldo?

«Quando vuoi tanto qualcosa e combatti per averla, una volta che ce l’hai sei ancora più felice.

Torniamo all’inizio della finale: le sue emozioni?

«Le prime lacrime sono arrivate quando Maria ci ha fatto vedere la coppa. Lì ho pensato “Mattia sei in finale”. Ho vissuto emozioni belle, che mi hanno fatto esprimere al meglio. Sono sincerissimo, per me abbiamo vinto tutti e quattro noi finalisti perché ce lo siamo meritati di essere lì».

Siete amici con Angelina?

«Sì, infatti le ultime ore in casetta le abbiamo passate insieme per goderci gli sgoccioli di questa esperienza. Sono felicissimo di aver concluso Amici con tre bellissime persone, so che fuori ci vedremo ancora».

Non prenda impegni per settembre: Roberto Bolle l’ha invitata alla prossima edizione di “On Dance”.

«Questa è stata una bellissima notizia, per me poi che vengo dal mondo del ballo latino-americano è stato un invito davvero inaspettato. Sono sicuro che sarà un’esperienza nuova e diversa».

Il grazie più grande a chi va?

«Alle persone che mi hanno permesso tutto questo, che mi hanno voluto bene e che hanno creduto in me».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 08:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA