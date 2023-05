Amici, la finale mette «tanta ansia». Il dettaglio della diretta social dei finalisti scatena i fan, cosa è successo

di Redazione Web

Mancano poche ore alla finale di Amici e dopo le eliminazioni di Maddalena Svevi e Aaron Cenere avvenute durante la semifinale, l'attesa di scoprire chi trionferà in questa edizione è sempre più alta. I 4 finalisti, Wax, Angelina Mango, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear, non riescono a trattenere l'emozione e l'ansia per il grande giorno e lo hanno dimostrato proprio nelle ultime ore, in una diretta sul profilo social della pagina di Amici. Andiamo a vedere cosa hanno detto.

I finalisti di Amici 22 in diretta social

I quattro finalisti di Amici rimasti in gara si esibiranno tra poche ore per la finalissima davanti ai tre giudici (ovvero Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè) e a Maria De Filippi, con la speranza di portarsi a casa la vittoria finale dopo il trionfo dello scorso anno di Luigi Strangis.

Nelle ultime ore, i ragazzi di Amici hanno avviato una diretta social sul profilo Instagram ufficiale del talent di Maria De Filippi.

I fan hanno subito notato un altro particolare: Wax ha cantato in diretta una piccola parte della canzone Ci pensiamo domani di Angelina Mango. I due finalisti dell'ultima edizione di Amici sono molto legati, ma Maria ha più volte specificato che tra i due cantanti c'è solo una bella amicizia.

Ora non ci resta che aspettare l'attesissima finale di Amici per scoprire chi sarà il vincitore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 15:43

