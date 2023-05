Amici 22, la diretta della finale: sarà il pubblico a decidere. Ecco tutti i premi e la scaletta

Sono quattro i talenti di Amici 22 che questa sera, durane la diretta che seguiremo minuto per minuto su Leggo.it, si contenderanno la vittoria finale. A consegnare la coppa della vittoria il vincitore della scorsa edizione il cantautore e musicista Luigi Strangis. A decretare il vincitore il pubblico a casa attraverso il televoto.

Anticipazioni

Sono quattro i talenti che si contendono la vittoria finale di Amici 22: i cantanti Angelina e Wax e i ballerini Isobel e Mattia.

I premi

Il premio principale di Amici (150 mila euro in gettoni d’oro);

Il premio per la categoria canto (50 mila euro in gettoni d’oro);

Il premio per la categoria ballo (50 mila euro in gettoni d’oro);

Il premio della critica, assegnato da una giuria di principali testate cartacee e web (50 mila euro in gettoni d’oro);

Il premio Tim (30 mila euro in gettoni d’oro);

Il premio Radiofonico;

Il premio Ore (20 mila euro in gettoni d’oro);

Il premio Marlù (7 mila euro in gettoni d’oro), assegnato a tutti i finalisti;

Come si vota

La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma.

A decretare il vincitore il pubblico a casa attraverso il televoto con: sms al numero 477.000.1 o tramite app wittytv, app mediaset infinity, sito www.wittytv.it e smart tv e decoder abilitati

