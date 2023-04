Amici 22, "furia" Maria De Filippi: «Via con quella ca**o di mano». Tutta colpa di Rudy Zerbi

«Vattene via, fila via con questa ca**o di mano!», incredibile ma vero a pronunciare questa parolaccia in "semi - diretta" è Maria De Filippi, durante la puntata di Amici 22 di sabato 29 aprile, che cerca di mandare via Rudy Zerbi dopo il guanto di sfida tra prof.

Lo sfogo

Al termine del guanto di sfida tra prof, con l'esibizione della maestra Celentano e di Rudy Zerbi, tra le più divertenti di tutte le puntate, Maria De Filippi ha dovuto mandare via con "forza" i due coach dal palco.

Il clima che si respira è quello del villaggio vacanze, ci sono sorrisi e c'è tanta leggerezza, a stupire però è la reazione "liberatoria" di Maria de Filippi, non tanto per la parolaccia in sè detta in un momento estremamente goliardico, ma perchè, essendo Amici 22 un programma registrato, non è stato censurato ma mandato in onda integralmente e senza bip.

