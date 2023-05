Amici 22: Mattia vince la categoria ballo. Pioggia di contratti per Isobel: «Sono senza parole»

Sono cinque le proposte in totale che i ballerini hanno ricevuto durante la finale di Amici 22. Mattia si aggiudica il circuito ballo, ma è Isobel ha conquistare i contratti più prestigiosi, ben tre, oltre che i numerosi complimenti dai giornalisti in collegamento.

Amici 22, Luigi Strangis riconsegna la coppa finale: «Rifarei tutto, regalateci un grande spettacolo»

Amici 22: Mattia vince categoria ballo. Pioggia di contratti per Isobel «Sono senza parole»

Amici 22, la diretta della finale: Mattia vince la categoria Ballo

Vittoria per Isobel

A vincere la categoria ballo di Amici 22 è Mattia Zenzola, ma Isobel ad aver ricevuto delle proposte davvero da protagonista. Durante la finale - di domenica 14 maggio - per la ballerina australiana sono state ben tre le offerte di lavoro.

La rima è arrivata dal Ceo dell’agenzia AMCK Dance, Paolo Pecoraro che le ha offerto un contratto di due anni.

Ultima ma non meno importante Tony Martin offre contratto di sei mesi per il musical Chorus Line in Spagna. «Sono senza parole in italiano e inglese», commenta tra le lacrime

Le offerte per Mattia

Roberto Bolle invita Mattia per la prossima edizione di "On Dance", a settembre a Milano."Burn on the floor" musical mondiale Harley Medcalf offre un contratto di lavoro per Brodway. Mattia è senza fiato «E' strano vedere queste cose».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA