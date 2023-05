Amici, i finalisti (in coro) a Verissimo: «Stasera inseguiamo un sogno, che emozione»

di Redazione Web

Imprevisti e data spostata, ma finalmente ci siamo, tra poche ore andrà in onda la finale di Amici di Maria De Filippi. Due cantanti e due ballerini si contendono la vittoria di questa edizione. «Siamo molto emozionati e non c'è unità di misura per quantificare quanto lo siamo, siamo tutti con lo stesso umore», hanno raccontato Wax, Angelina Mango, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola a Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo.

Ecco cosa hanno raccontato nel salotto pomeridiano di Canale 5 a poche ore dall'inizio della serata più importante della loro vita.

Mattia Zenzola dopo l'infortunio e il rapporto con la mamma

L'allievo di Raimondo Todaro - rientrato nella scuola di Amici dopo l'infortunio dello scorso anno - ha ottenuto la maglia del serale. «Nella sfortuna e nella tanta sofferenza ho cercato di fare tanto per arrivare al mio obiettivo.

Il ballerino ha spiegato a Silvia di avere un rapporto speciale con la sua mamma. «I miei genitori hanno 20 anni di differenza. Mia mamma ha lottato tanto per avermi ed io devo tutto a lei. Mia mamma insegnava fitness e mi portava con lei quando ero piccolo. Il mio sogno? Lo sto vivendo ora»

Le emozioni di Angelina Mango

«Prima di entrare nella scuola di Amici avevo molta paura, soprattutto avevo il timore di non riuscire ad integrarmi, perché non mi reputo una persona socievole. Invece, penso sia stato anche meritevole farsi conoscere dagli altri. Qui i rapporti si creano velocemente rispetto a quando sei fuori», ha raccontato la cantante.

Angelina ha subito ripreso il suo rapporto con Wax e ha spiegato a Silvia il bel legame che c'è tra di loro. «Con Wax siamo molto amici: c'è un legame fatto di fiducia, di rispetto e di stima. Poi c'è molto sostegno. Io so che posso contare sempre su di lui».

«Io sento che quest'esperienza mi ha tolto tanti problemi. Naturalmente, è inevitabile che io sia cambiata. Ora voglio cercare solo cose belle e non più quelle brutte. Io ho imparato prima a cantare che a parlare e l'approccio alla musica è stato molto naturale perché in casa avevo strumenti ovunque. La musica era un modo di comunicare in famiglia e lo è ancora oggi per me. La prime persone che vorrei riabbracciare sono mia mamma, mio fratello e il mio fidanzato», ha sottolineato la cantante.

Il sogno di Isobel Kinnear

«Sono felicissima non mi aspettavo di arrivare in finale. Ho sperato per 5 anni di entrare in questa scuola. Sono venuta in Italia nel 2016 e ho incontrato Veronica Peparini. Da quel giorno Amici è diventato il mio sogno». Poi ha aggiunto: «Io ero molto legata alla mia nonna e lei è per me un grande esempio perché era davvero forte. Non ha mai ballato però mi ha sempre sostenuta nella danza. Vorrei rendere la mia famiglia ogni giorno orgogliosa di me. Io sono molto fortunata perché per me loro sono una seconda famiglia», ha raccontato la ballerina a Silvia.

Wax e la sfida con se stesso

«Io ho sempre sfidato me stesso anche sul palco sono sempre in competizione, esclusivamente me stesso. Nella scuola sono cresciuto tanto sia professionalmente che di persona». Pensavo di durare una settimana nella scuola. Sono contento perché questo percorso è stato magico e mi ha messo un bel po' di magia dentro di me. Qui ho scoperto la luce in tutti i sensi. Sono molto contento anche per il rapporto che ho con Maria De Filippi e voglio ringraziare tutte le persone che lavorano qui dentro», ha raccontato il cantante.

La musica è un punto di riferimento per il cantante e lui stesso ha spiegato a Silvia di avere un obiettivo ben preciso. «Oggi voglio regalare le mie parole e la mia musica alle persone che mi ascoltano. Io canto per gli altri e per chi vuole trovare una strada. Nella pancia in questo momento ho uno zoo. Ora non vedo l'ora di uscire e di vedere la gente», ha concluso Wax.

L'appuntamento, per scoprire chi sarà il vincitore, è fissato alle ore 21:20.

