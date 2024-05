Belen, biscotti e pulizie di primavera: «Che non si dica che io non sia una donna di casa. Chiamatemi se avete bisogno»

di Cristina Siciliano

Primavera è sinonimo di libertà e quale momento migliore se non questo per dedicarsi alla pulizie di casa? Lo sa bene Belen che, dopo il suo debutto nel mondo della beauty con il brand Rebeya, si diverte a pubblicare scatti nelle sue Instagram stories che la ritraggono prima in cucina a preparare dei biscotti e poi mentre passa l'aspirapolvere. «E che non si dica che io non sia una donna di casa», scrive sempre con un pizzico di ironia Belen su Instagram. Riguardo al video delle pulizie, la showgirl si è rivolta ai suoi follower: «Lasciatemi messaggi se avete bisogno di pulizie». Con un pizzico di ironia e forse anche con un tono che sa di frecciatina, Belen ha scelto di mostrare una piccola parte della sua routine quotidiana ai suoi fan.

Il nuovo fidanzato di Belen

Nuova vita per Belen, in tutti i sensi.

Ancora una volta, dopo le tante le delusioni amorose, Belen ci riprova con un nuovo «boyfriend». Adesso non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.

