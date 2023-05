Paola e Chiara a Verissimo, la confessione choc: «A 8 anni ho subito violenza in campeggio»

di Redazione Web

Paola&Chiara sono tornate e lo hanno fatto in grande stile: da Sanremo all'uscita del nuovo album "Per sempre" (uscito venerdì 12 maggio), fino al salotto pomeridiano di Silvia Toffanin. Durante la loro chiacchierata a Verissimo, Chiara Iezzi si è aperta su uno dei momenti più difficili della sua vita: a otto anni ha subito una violenza in campeggio che l'ha segnata per moltissimi anni.

«Ho subito una violenza a otto anni e soffro di attachi di panico - ha detto la cantante -. La terapia mi ha aiutato molto», confessa Chiara con le lacrime agli occhi.

«Perché ci siamo separate?»

Paola e Chiara si sono divise nel lontano 2013 e non si sono parlate per molto tempo. A Silvia Toffanin hanno raccontato il vero motivo per cui si sono allontanate.

«Volevamo autoprodurci, ma non siamo riuscite a fare tutto. Il lavoro era tanto e volevamo anche vivere la vita al di fuori del lavoro» Ha confessato Paola Iezzi. Le due sorelle hanno attraversato momenti molto difficili e non si sono rivolte la parola per molti anni.

Le due, poi, si sono ritrovate e non sembrano avere alcuna intenzione di abbandonarsi di nuovo, soprattutto dopo il successo ottenuto sul palco di Sanremo dove hanno cantato "Furore".

