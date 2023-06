Amici, litigio tra Wax e Maria De FIippi: «Vi svelo cos’è accaduto davvero»

di Redazione Web

Tra le cose più forti della passata edizione di Amici c'è il rapporto tra Maria De Filippi e l’ex concorrente Wax. La conduttrice aveva rivelato che tra loro ci fosse stato un litigio per la questione "Capodanno gate", come sottolineò Maria: «Abbiamo avuto una lite e tu sei anche stato quello con cui me la sono presa di più per Capodanno». Allora, però, non era ancora stato spiegato agli spettatori quali fossero i motivi che avevano spinto i due alla lite. Poco prima della finale, Wax raccontò un retroscena sulla sua vita precedente ad Amici: faceva l’imbianchino e non aveva alcun tipo di certezza, specialmente dopo aver fatto il provino ed aver litigato con Maria. Una lite, insomma,che per tempo non ha trovato risposte sul perché ci fosse stata.

Il chiarimento

A quasi un mese dalla fine del talent show, Wax ha raccontato la verità in un’intervista a Diva e Donna: «Sono arrivato ai casting bello arrogante.

