Amici, Maddalena dopo l’eliminazione: «Maria De Filippi è stata come una mamma»

Maddalena Svevi è stata una delle ultime allieve eliminate dalla scuola di Amici. La ballerina ha lasciato il programma insieme al cantante Aaron: i due erano dentro al talent da settembre scorso ed erano arrivati a un passo dall’ultima puntata del programma. Maddalena faceva parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che l’hanno sempre sostenuta, mentre non è mai stata molto apprezzata dalla maestra Celentano.

Le dichiarazioni di Maddalena

Maddalena Svevi, pochi giorni dopo essere stata eliminata da Amici, ha racchiuso in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, un dolce pensiero: «È difficile spiegare tutte le emozioni che ho provato e che provo in questo momento della mia vita, ho conosciuto all’interno di questo percorso persone che hanno lasciato un segno in me e che mi hanno insegnato tanto a livello artistico ma sopratutto umano.



Il pensiero per Maria De Filippi

Infine, Maddalena ha anche dedicato delle parole a Maria De Filippi: «E infine ringrazio Maria che ha reso questo mio sogno una realtà più che concreta e stupenda e che è stata per noi come una madre, che con le sue parole è riuscita e rendermi una ragazza migliore».

