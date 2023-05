Amici 22, polemiche social dopo la finale: il gesto dell'ex vincitore (ballerino) fa discutere

La ventiduesima edizione di Amici, il noto talent show di Maria De Filippi, ha visto la sua finale andare in onda domenica 14 maggio, con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola. Tuttavia, sui social non sono mancate le polemiche da parte di molti telespettatori che non hanno approvato la scelta del televoto.

Amici22: Mattia dall'infortunio alla vittoria, il suo grazie va Maria De Filippi: «Mi hai cambiato la vita»

Amici 22, Aaron torna in studio per la finale, ma è bufera sul web: «Hanno fatto la supercazzola»

Amici 22, Angelina la favorita

Infatti, la cantautrice Angelina Mango era considerata la grande favorita già da diverso tempo ma in molti parteggiavano anche per Isobel.

Il post dell'ex vincitore

Tra coloro che hanno espresso il loro dissenso sulla vittoria di Mattia Zenzola c'è anche Andreas Muller, vincitore di Amici 16. In una sua storia su Instagram il ballerino ha taggato un'altra concorrente, Isobel, aggiungendo l'emoji di una coppa e di un cuore, come a indicare che avrebbe dovuto vincere lei.

Photo Credits: Ufficio Stampa Amici, Red Communications, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Il post del fratello di Mattia che zittisce tutte le polemiche sulla vittoria: cosa ha pubblicato pochi minuti dopo la finale

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA