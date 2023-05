Amici 22, Aaron torna in studio per la finale, ma è bufera sul web: «Hanno fatto la supercazzola»

Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari,è tornato ad Amici 22 dopo aver perso la semifinale contro Wax. Il suo ritorno in studio, in occasione della consegna dei premi speciali della finale di domenica 14 maggio, però ha destato non poche polemiche. Ma andiamo con ordine.

Bufera su Aaron

Aaron è stato invitato a tornare in studio durante la finale di Amici 22 in occasione della consegna dei Premi Speciali. Il cantante perugino era stato battuto in semifinale da Wax, il suo ritorno ha fatto pensare che ci fosse un premio anche per lui.

Niente di più errato, Aaron ha assistito alla consegna dei premi per tutti i suoi colleghi, da Angelina a Wax a Isobel mentre lui è rimasto a bocca asciutta scatenando l'indignaizone dei social che hanno parlato, in modo ironico, di "supercazzola" a danni del giovane dai capelli lunghi.

Ma hanno fatto una supercazzola ad Aron? #amici22 — strapienah (@therealbierre) May 14, 2023

aaron entrato solo per vedere gli altri prendere i premi senza essere minimamente calcolato? che vergogna, veramente. #amici22 — * marts (@dirrtycolucci) May 14, 2023

Che è entrato a fare il povero Aaron? #amici22 — Laura Olivazzi (@LauraOlivazzi) May 14, 2023

Aaron e gli attacchi di panico

Sabato 13 maggio Aaron è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha svelato: «Ho avuto un momento difficile quando andavo a scuola perché nessuno credeva in me.

