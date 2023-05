Classe 2004 Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 22. Originario di Bari, il ballerino di Raimondo Todaro, ha avuto la sua rivincita dopo essere stato costretto ad abbandonare la scorsa edizione a causa di un doloroso infortunio.

Mattia Zenzola vince Amici 2022. Incetta di premi per Angelina Mango seconda classificata

Amici22: Mattia dall'infortunio alla vittoria, il suo grazie va Maria De Filippi «Mi hai cambiato la vita»

Amici 22: Mattia vince la categoria Ballo. Pioggia di contratti per Isobel: «Sono senza parole»

Chi è Mattia Zenzola

Specializzato in latino americano e zumba Mattia Zenzola ha partecipato all'edizione di Amici 21, vinta da Luigi Strangis, salvo poi ritirarsi a causa di un infortunio alla caviglia. A soli 11 anni entra a far parte dello staff di uno dei padri della Zumba, Beto Perez, ha partecipato ai campionati del mondo di Latino a Bucarest nel 2017 e si è classificato primo ai FIDS italiani.

L'allievo di Raimondo Todaro, è tornato dunque a "riprendersi" quello che aveva perso vincendo l'edizione numero 22 e portando a casa un premi di 150mila euro in gettoni d'oro. Nei passi a due è accompagnato da Benedetta, ex allieva di Amici 22.

Le parole per Maria De Filippi

Per tutta la parte finale Mattia non è riuscito a spiccicare una parola, tale l'amozione di vedere il traguardo sempre più vicino, una volta alzata la coppa però il ballerino ha voluto ringraziare tutti: «Volevo ringraziare tantissimo tutte le persone che lavorano qui dietro, che sono una marea. Volevo ringraziare Benny, che mi è stata accanto in questo serale, tutti i professionisti, il mio coach Raimondo, tutte le persone che hanno permesso questo. Grazie a tutti per il sostegno e grazie a te (Maria ndr) perchè mi hai cambiato la vita. Sono venuto qui che avevo 17 anni, non stavo passando un bel periodo durante il Covid con papà, mi avete fatto rivivere, sentire a casa».

«Mattia - ha detto la De Filippi - sono felice per te, felice che dopo due anni sei riuscito a realizzare questo sogno, quella coppa è la tua».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA