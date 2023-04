Caterina Balivo: «Il Napoli vince lo scudetto? Ecco cosa farò...». E Francesca Fialdini risponde così

di Redazione web

Caterina Balivo è stata ospite del programma condotto da Francesca Fialdini, "Da noi... a ruota libera". La conduttrice ha raccontato la sua vita e i suoi progetti lavorativi e ha, poi, parlato di una passione in particolare, ovvero quella che nutre per la sua squadra del cuore: il Napoli. La formazione guidata da mister Spalletti sta conducendo una stagione davvero ottima e si sta avvicinando sempre di più alla vittoria dello scudetto. Proprio su questo, Caterina Balivo ha fatto una "promessa".

La promessa di Caterina Balivo

Caterina Balivo da buona napoletana non può che tifare una squadra: il Napoli. La conduttrice è molto affezionata alla sua squadra del cuore, della quale ha anche parlato oggi, domenica 16 aprile, nello studio di Da noi... a ruota libera. A Francesca Fialdini ha detto: «Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza».





Marisa Laurito e Serena Autieri super tifose

Come Caterina Balivo, anche Marisa Laurito e Serena Autieri sono due super tifose del Napoli. La prima ha dichiarato che quando la squadra vincerà ufficialmente lo scudetto rimarrà con addosso solamente la sciarpa azzurra. La seconda attrice ha, invece, detto che chiederà al marito il permesso di fare uno strip-tease.

