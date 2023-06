Caterina Balivo rifatta? La conduttrice risponde a Striscia la Notizia: «No, sono bella così»

di Redazione Web

Caterina Balivo ha deciso di rispondere una volta per tutte a Striscia la Notizia smentendo ciò che è stato detto in merito ai suoi presunti ritocchini estetici. E lo ha fatto durante una puntata del programma televisivo La Vita in Diretta rispondendo alla rubrica Fatti e Rifatti del tg satirico che, qualche tempo fa, l'aveva accusata di aver fatto qualche ritocchino. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Caterina Balivo

Nel corso della puntata si è parlato di Babybotox, cioè una tendenza ormai comune tra i ragazzi, ossia quella di ricorrere alla chirurgia estetica già in giovane età. Tra gli ospiti in studio era presente anche Caterina Balivo, la quale ha approfittato dell'argomento per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

«Un po' di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta il naso, seno e le labbra - ha sottolineato Caterina Balivo -. Non ho mai risposto perché ho detto: "vabbè è un Tg satirico cosa dovrei rispondere?"».

Poi, ha aggiunto: «Ma voi sapete quante volte mi trovo i messaggi con scritto: "Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia la Notizia". No, non sono rifatta. Sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo debba essere per forza rifatta».

