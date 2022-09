Caterina Balivo, partenza con i... baffi nel game "Lingo" su La7: ecco il motivo FOTO

Caterina Balivo non finirà mai di stupirci. Per la prima puntata del nuovo game su La7, dal titolo "Lingo" in onda nel preserale, ha indossato un paio di baffi finti, presentandosi così al pubblico. Una specie di sosia di D'Artagnan in un elegante vestito da donna. Il motivo? «A quest'ora ci sono tutti uomini in tv e quindi mi devo adeguare», ha detto la conduttrice reduce dal buon successo di "Help Ho un dubbio", programma andato in onda quest'estate nella seconda serata di Rai2.

CATERINA BALIVO IN TV CON I BAFFI

«Una vera e propria sfida - ha proseguito la Balivo in avvio di "Lingo" - Sono su una rete diversa, La7, da quelle a cui sono abituata. Ho provato a camuffarmi da uomo ma mi risulta un po' difficile».

Per poi lanciare il messaggio più importante: «Ma nel 2022 facciamo ancora differenza di genere? L'importante è essere bravi e noi speriamo di diventarlo». La partenza è stata davvero coi baffi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 20:32

