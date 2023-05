Caterina Balivo impazzisce di gioia per lo scudetto del Napoli: «Ci vediamo in piazza». Il video è virale

Ieri il Napoli ha vinto lo scudetto dopo 33 anni, la tifosissima azzurra Caterina Balivo è felicissima. Dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, Caterina Balivo impazzisce di gioia e su Instagram posta a caldo un video di festeggiamenti dal terrazzo di casa.





«Ci vediamo in piazza. Troppo emozionata, Napoli, Napoli!!! 33 anni dopo, una meravigliosa notte di maggio», scrive sui social suscitando una pioggia di commenti entusiasti dei fan. «Scendo in strada con una mia amica per festeggiare con un bel gelato». Il video è diventato virale in poco tempo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 16:34

