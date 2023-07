Caterina Balivo e Elisa Isoardi, il ritorno in Rai. «Dove tutto è cominciato 20 anni fa»

Caterina Balivo e Elisa Isoardi ritornano sulla tv pubblica con due nuovi programmi. «Torno dopo un paio di anni nel posto dove tutto è cominciato 20 anni», ha commentato Caterina Balivo a margine della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli. «Linea verde life sarà un programma al passo con i tempi», ha detto invece Isoardi.

“La volta buona”

Nel pomeriggio di Rai1 al posto di Serena Bortone arriva 'La volta buona' con Caterina Balivo: un programma di infotainment che si propone di raccontare le eccellenze italiane in tanti settori.

“Linea verde”

Grande ritorno di Elisa Isoardi su Rai 1: la conduttrice, insieme a Monica Caradonna, sarà al timone di Linea Verde Life da sabato 16 settembre alle 12:20. Il programma andrà avanti tutti i sabati per 38 puntate. La Isoardi torna sull’ammiraglia dopo una parentesi su Rai 2 con Vorrei Dirti Che, mentre la Caradonna è in costante ascesa dopo il buon debutto della scorsa estate a Camper e dopo la conduzione di Linea Verde Discovery, Pizza Doc e la realizzazione di alcuni servizi per Top.

