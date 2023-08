Caterina Balivo: «Se fossi invidiosa mi starei antipatica anche io»

di Redazione web

Caterina Balivo, a breve, tornerà su Rai 1 con il suo nuovo programma La volta buona che comincerà precisamente lunedì 11 settembre e prenderà il posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. La conduttrice che, spesso, è stata vittima di attacchi e commenti negativi sui social, durante un'intervista recente ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e spiegare, quindi, il suo punto di vista.

Le dichiarazioni di Caterina Balivo

Caterina Balivo, recentemente, ha rilasciato un'intervista a Chi dove ha voluto lasciarsi andare a un piccolo sfogo verso chi continua a criticare ogni sua scelta o azione: «Non so cosa non mi perdonino. Non sono brutta, non ho drammi, ho un marito e due figli. A 19 anni avevo il primo contratto in Rai e a soli 26 avevo le mie prime serate. Se fossi invidiosa, molto probabilmente, mi starei antipatica anch'io. Siamo cresciuti con la favola della piccola fiammiferaia che, pian piano, ce la fa. Nel momento in cui ti poni come una donna ambiziosa, che non si vuole mortificare e con un suo pensiero ben preciso, iniziano ad arrivare i detrattori». Poi, Caterina continua aggiungendo: «Mi hanno conosciuta a 20 anni e, al di là delle rughe, sono rimasta sempre la stessa.

Caterina Balivo e la popolarità

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano che la apprezza molto per la sua spigliatezza e simpatia. In merito alla sua popolarità ha detto: «Il mio rapporto con la notorietà è bello, sano e naturale. È uno spin-off del mio lavoro. Parlo con tutti e mi diverto ad ascoltare le storie delle persone che ho intorno».

