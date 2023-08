Elisabetta Gregoraci, 102 anni per la nonna: «Grata di questo traguardo insieme». Il commento di Caterina Balivo fa sorridere i fan

di Redazione web

Elisabetta Gregoraci è tornata a casa per un compleanno speciale. La nonna dalla quale ha ereditato il nome ha compiuto 102 anni. Si tratta di un traguardo importante che ha meritato la presenza di tutta la famiglia della showgirl che per l'occasione ha messo in standby le vacanze estive per ritornare nella sua amata Calabria.

La dolce dedica a nonna Elisabetta ha conquistato i fan. Scopriamola insieme.

La dedica a nonna Elisabetta

«La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta ❤️🎂», ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram.

Il supporto dei fan

In tanti hanno augurato un felice compleanno alla ultracentenne nonna di Elisabetta Gregoraci. A spiccare tra i commenti quelli delle colleghe del mondo dello spettacolo. Caterina Balivo le ha scritto: «Le nonne non lasciamo mai le borse, auguri mi avete commossa», riferendosi alla borsetta della signora sempre vicina a lei in tutte le foto. E, ancora: «Auguri ❤️nonna», ha commentato Alba Parietti. E, infine, Simona Ventura:

«Complimenti e auguri 🎂»

