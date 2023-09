Laura Freddi: «Mia figlia velina? Spero faccia la dottoressa, ma sarà lei a decidere. Ma se ci fosse ancora Antonio Ricci a Striscia...»

di Redazione web

Laura Freddi (51 anni) ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione quando era ancora molto giovane, con Non è la Rai e, poco dopo, divenne la velina bionda di Striscia la Notizia per alcune edizioni. Dopo aver avuto una relazione con Paolo Bonolis, e un matrimonio concluso dopo soli due anni con Claudio Casavecchia, Laura Freddi si è concentrata maggiormente sulla sua carriera televisiva, arrivando alla conduzione di programmi come Festivalbar e Buona domenica.

Da qualche anno è riuscita a trovare un equilibrio tra vita privata e carriera, grazie all'arrivo di Ginevra, la figlia di 5 anni avuta con il compagno Leonardo D'Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.

In una recente intervista ha parlato della figlia Ginevra e sul suo futuro.

Paolo Bonolis, a Felicissima Sera la battuta hot: «Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono diventate amiche perché facevamo le cose a 3»

Laura Freddi, la dedica sul libro di Bonolis gliela fa Sonia Bruganelli: «Non sono venuta per Paolo». Cosa è successo

Laura Freddi e il futuro della figlia Ginevra

Laura Freddi ha raccontato di avere molta paura per il futuro della figlia in una recente intervista a Novella2000.

«Ginevra ha 5 anni: balla e canta da sola, senza aver ricevuto alcuna influenza da me. E questo mi preoccupa! Lei dice che vorrebbe fare la rockstar dottoressa: suo padre, il mio compagno, ha uno studio di fisioterapia. Io la rockstar non l’ho mai fatta, però lei ha capito che c’è un po’ di spettacolo in casa. Io spero faccia la dottoressa, ma sarà lei a decidere quando sarà grande. Ha appena iniziato le scuole elementari, c’è tempo. Poi non avrei nulla da obiettare se avessi la certezza che ci sia ancora Antonio Ricci al timone di Striscia», ha confessato, ma non ha nascosto una certa preoccupazione se dovesse scegliere la carriera nel mondo dello spettacolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Settembre 2023, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA