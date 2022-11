Laura Freddi, la dedica sul libro di Bonolis gliela fa Sonia Bruganelli: «Non sono venuta per Paolo». Cosa è successo

di Redazione web

Laura Freddi alla presentazione del secondo libro di Paolo Bonolis, ma la dedica sulla prima pagina di "Notte fonda" gliela fa Sonia Bruganelli. Tra la ex ragazza di Non è la Rai, per anni legata sentimentalmente al conduttore di Avanti un altro, e l'opinionista del GFVip e attuale moglie di Bonolis il rapporto è più affiatato che mai.

«Sono venuta solo per questo, non per Paolo»: scherza così Laura Freddi in una storia pubblicata su Instagram in cui documenta il momento dell'autografo della Bruganelli. Nella dedica si legge: «Alla mia dolce, tenera, bellissima amica». E a testimonianza del clima affettuoso che il trio è riuscito a costruire negli anni, anche l'abbraccio di Bonolis alla Freddi prima di salire sul palco affiancato dalla Bruganelli.

Ma tra le due non sono state sempre rose e fiori. La moglie del conduttore è nota per la sua schiettezza e durante una puntata di Oggi è un altro giorno aveva avuto modo di dire alla conduttrice Serena Bortone (mentre sedeva accanto a Laura Freddi): «Adesso la vedi che c'ha un po' di rughette, ma questa a vent'anni era 'na fregna pazzesca. Io ero alta un barattolo, ai tempi i giornali continuavano a ripetere che si erano lasciati e io l'ho odiata per un sacco di tempo. Poi l'ho conosciuta e mi sono detta: 'Ah così è... è un gattino'. E non l'ho odiata più».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Novembre 2022, 13:26

