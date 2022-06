Sonia Bruganelli, e l'amicizia con Laura Freddi a Oggi è un altro giorno: «Era 'na fregna, la odiavo»

Sonia Bruganelli bocca della verità. Ospite a Oggi un altro giorno, l'opinionista del Grande Fratello ha sviluppato un rapporto di amicizia nel tempo con Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, presente in studio accanto a lei.

Oggi è un altro giorno, Sonia Bruganelli: «Laura Freddi era 'na fregna, la odiavo»

La moglie del conduttore è nota per la sua schiettezza e anche stavolta non si è risparmiata quando si è trattato di parlare della sua presunta rivalità con l'ex fiamma di Bonolis.

«Secondo me era la donna per lui» esordisce la Bruganelli, mettendo forse in imbarazzo Laura Freddi, che prova a schermirsi: «Non ero ancora una donna ai tempi, ero una ragazzina». «È per questo... Tu eri la sua anima gemella».

Sonia prosegue rivolgendosi a Serena Bortone: «Adesso la vedi che c'ha un po' di rughette, ma questa a vent'anni era 'na fregna pazzesca» dice l'opinionista tra l'ilarità del pubblico in studio. «Io ero alta un barattolo, ai tempi i giornali continuavano a ripetere che si erano lasciati e io l'ho odiata per un sacco di tempo. Poi l'ho conosciuta e mi sono detta: 'Ah così è... è un gattino'. E non l'ho odiata più».

