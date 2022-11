Hunziker e Serena Autieri, amicizia in crisi per colpa di Trussardi? Michelle racconta cosa è successo

di Redazione web

L'amicizia tra Michelle Hunziker e Serena Autieri in crisi a causa del riavvicinamento della showgirl all'ex marito Tomaso Trussardi? La notizia era stata lanciata dal settimanale Oggi nella rubrica Pop Secret, ma ora sono le dirette interessate a mettere le carte in chiaro.

La maretta

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono grandi amiche da anni, e anche sui social non è difficile trovare traccia del loro legame. La "maretta", però, sarebbe cominciata in concomitanza del riavvicinamento, a settembre, della Hunziker a Trussardi. A far nascere il sospetto, proprio l'assenza dai social di foto e video insieme, ma è ancora una volta tramite Instagram che si scopre la verità.

La vera amicizia

Dopo aver letto la notizia, Michelle Hunziker è intervenuta direttamente attraverso una storia pubblicata sul suo profilo in cui definisce la "maretta" una fake news. «Le marette tra le amiche vere non esistono - spiega Michelle -, perché l'amicizia è una delle cose più preziose che una persona possa avere. Quando una persona ha un'amicizia bella come la nostra, beh no no no. Esistono però donne molto impegnate sempre in giro per lavoro e che quindi si vedono poco poco, ma da lì ad avere una maretta...». Anche Serena Autieri ha confermato la versione dell'amica, ribadendo che è solo a causa dei rispettivi impegni lavorativi e familiari che negli ultimi tempi i loro incontri si sono diradati.

