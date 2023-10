Sophie Codegoni, la sorella di Basciano: «Non c'è stato nessun tradimento, Alessandro è stato incastrato»

di Redazione Web

Le confessioni di Sophie Codegoni a Verissimo sul suo rapporto con Alessandro Basciano e sulle dinamiche della loro separazione hanno causato un vero vortice di polemiche. In tanti hanno solidarizzato con la donna, ma l'ex gieffino ha preso le distanze dalle sue dichiarazioni. Sebbene abbia taciuto a lungo, la sorella di Basciano, Giorgia Nicole, ha deciso di parlare, prendendo le difese del dj.

Le parole della sorella di Basciano

Giorgia ha riposto sotto un tweet di Sonia Bruganelli, riportando una versione dei fatti decisamente diversa da quella in circolazione. «Io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qui si parla di un reality», ha esordito Giorgia Nicole: «Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono. Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c'è mai stato.

Mani avanti di Sophie

La sorella di Basciano ha quindi contestato le parole della Codegoni, parlando di menzogne addirittura architettate ad arte per screditare il fratello. Probabilmente prevedendo ciò Sophie si era già tuteleta prima ancora di queste dichiarazioni, tanto che nella stessa intervista con Silvia Toffanin aveva detto: «Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l'amante».

