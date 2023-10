Sophie Codegoni, mamma Valeria Pasciuti: «Celine sarà orgogliosa di te»

di Redazione web

Sophie Codegoni non sta attraversando un momento facile: si è, infatti, separata da poco dal compagno e papà di sua figlia, Alessandro Basciano. L'influencer ha raccontato a Verissimo i motivi che l'hanno portata a prendere questa decisione e le ragioni per cui non ha intenzione di tornare sui suoi passi, ad esempio, il fatto che l'abbia tradita con la ex. Accanto a Sophie, comunque, c'è la sua famiglia, in particolar modo, mamma Valeria Pasciuti.

La storia Instagram di Valeria Pasciuti

Sophie Codegoni ha sempre dichiarato di avere un rapporto molto profondo con la sua mamma, Valeria Pasciuti. Le due sono inseparabili e, insieme, hanno affrontato molte sfide della vita, si sono sempre sostenute e, anche durante la sua intervista a Verissimo, l'influencer ha detto che, ogni volta che aveva bisogno di aiuto con la piccola Celine, nonna Valeria correva da Milano a Roma.

Per dimostrare il suo amore incondizionato a Sophie, Valeria ha voluto condividere un dolce pensiero sulle proprie storie Instagram: un video dell'influencer insieme alla sua bambina Celine, con in sottofondo una dedica che parla del rapporto tra mamma e figlia. La donna, poi, ha aggiunto: «Sophie, l'amore per la tua Celine è immenso, ricorda sempre che sei una mamma speciale e Celine ne sarà orgogliosa».

Valeria Pasciuti, sui social, posta molte storie e foto insieme a Sophie Codegoni e alla sua nipotina Celine ma non si è mai esposta direttamente in merito alla fine della relazione tra la figlia e Alessandro Basciano, anche se, qualche tempo fa, aveva condiviso un messaggio ambiguo in cui parlava di tradimenti.

