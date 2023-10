Sophie Codegoni, lo "zio" Alberto De Pisis "terrorizzato" da Celine: «Ha sobbalzato, cosa faccio?». Un dettaglio scatena le critiche

di Redazione web

Sophie Codegoni non sta attraversando un periodo semplice: la separazione dal compagno e papà di sua figlia, Alessandro Basciano, è stata molto sofferta e, proprio alcuni giorni fa, quando ha ufficializzato la notizia, l'influencer ha detto di essere a pezzi. Proprio per questo motivo, sta cercando di distrarsi con gli amici di sempre, uno di loro è sicuramente Alberto De Pisis, ex gieffino che, nelle scorse ore, ha conosciuto la piccola Celine.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Nelle ultime storie Instagram, Sophie Codegoni ha fatto sapere ai suoi follower di essere a cena con i suoi amici più stretti e la serata è stata un toccasana per lei perché ha assaporato del buon cibo e ha riso molto.

Uno dei momenti in cui l'influencer si è più divertita è stato quando Alberto De Pisis ha provato a tenere in braccio la piccola Celine che, con gli occhi vivaci, si guardava curiosa intorno. A un certo punto, l'ex gieffino ha detto: «Oddio ha fatto un sobbalzo, cosa faccio? Forse ha fatto il ruttino... o era singhiozzo?». In sottofondo, Sophie rideva divertita e, alla fine, la compagnia ha capito che la bambina aveva un po' di singhiozzo.

I fan dell'influencer, però, si sono soffermati su un altro dettaglio che è stato motivo di discussione.

Le critiche dei fan

I fan di Sophie Codegoni hanno molto criticato l'ultima foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram: l'influencer sta sponsorizzando una borsa e in braccio tiene anche Celine che, però, non è proprio in una posa consona per una bambina così piccola. Qualche indignato ha scritto: «Mamma mia, ma come la tiene? Sembra una borsa», «Povera bambina...» oppure «Invece di pensare alla borsa, guarda come tieni in braccio tua figlia».

