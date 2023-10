Alessandro Basciano, momento difficile dopo la separazione da Sophie Codegoni. La storia con Celine: «Mi manchi»

di Redazione web

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono ufficialmente lasciati qualche giorno fa. I due hanno confermato prima la crisi e, poi, la rottura, tramite i rispettivi profili Instagram, anche se non è ancora ben chiara la ragione della loro separazione. Se, infatti, l'influencer allude a "cose troppo gravi", il dj esclude il tradimento o terze persone coinvolte e, quindi, i fan continuano a chiedersi il motivo per cui la loro relazione sia naufragata. Tuttavia, ora, Sophie e Alessandro devono pensare al bene della loro bambina Celine che, al momento, è con la mamma.

La storia Instagram di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui è evidente tutta la sofferenza che sta provando in questo momento. In un'immagine in cui si trova in ospedale chiede rispetto per il periodo buio che sta vivendo, mentre, nel secondo video mostra la piccola Celine che scalcia nella sua culla e scrive: «Mi manchi», aggiungendo un cuoricino bianco. L'ex gieffino completa il filmato con un brano di Francesca Michielin in sottofondo: "L'amore esiste", stessa canzone che Sophie ha postato poco prima sempre in un video con Celine.

I fan degli ormai ex Basciagoni sperano in un riavvicinamento dei due che sono diventati genitori solamente da pochi mesi.

La storia tra Sophie e Alessandro

La storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è cominciata all'interno della casa del Grande Fratello Vip ed è, poi, continuata anche dopo il programma. Le cose tra loro sembravano andare a gonfie vele, tanto che il dj chiese all'influencer di sposarlo sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Poi, i due hanno coronato il loro amore con la nascita di Celine e, ora, il triste epilogo.

